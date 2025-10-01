Президент: цифровизация и законопорядок должны закладываться в школе
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о важности раннего формирования цифровых навыков у школьников. Глава государства подчеркнул, что в условиях стремительного развития технологий Казахстан должен стать передовой страной, где образование отвечает вызовам времени, передает BAQ.KZ.
"Реальностью современного мира стали цифровизация и искусственный интеллект. Именно поэтому в своём недавнем Послании я уделил особое внимание этой теме. Детям со школьной скамьи необходимо прививать цифровую грамотность. Учащиеся должны уметь эффективно использовать передовые технологии в процессе обучения. Это касается и учителей: педагогам важно осваивать современные навыки. Следует широко применять искусственный интеллект в системе образования", — отметил Токаев.
По его словам, превращение Казахстана в цифровое государство требует кардинально новых подходов, начиная с системы школьного образования.
Кроме того, Президент остановился на реализации принципа "Закон и Порядок". Он напомнил, что с 2019 года количество уголовных правонарушений в стране сократилось в два раза.
"Уполномоченным органам надо продолжать комплексную работу в данном направлении. Особая роль в формировании высокой правовой культуры в обществе отводится Министерству просвещения и педагогам. Укоренение принципов справедливости, законности и порядка должно начинаться именно со школьной скамьи. Только так мы сможем обеспечить гармоничное развитие подрастающего поколения и построить по-настоящему Безопасный, Сильный и Справедливый Казахстан", — подчеркнул Глава государства.
