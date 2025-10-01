Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о важности раннего формирования цифровых навыков у школьников. Глава государства подчеркнул, что в условиях стремительного развития технологий Казахстан должен стать передовой страной, где образование отвечает вызовам времени, передает BAQ.KZ.

"Реальностью современного мира стали цифровизация и искусственный интеллект. Именно поэтому в своём недавнем Послании я уделил особое внимание этой теме. Детям со школьной скамьи необходимо прививать цифровую грамотность. Учащиеся должны уметь эффективно использовать передовые технологии в процессе обучения. Это касается и учителей: педагогам важно осваивать современные навыки. Следует широко применять искусственный интеллект в системе образования", — отметил Токаев.

По его словам, превращение Казахстана в цифровое государство требует кардинально новых подходов, начиная с системы школьного образования.

Кроме того, Президент остановился на реализации принципа "Закон и Порядок". Он напомнил, что с 2019 года количество уголовных правонарушений в стране сократилось в два раза.