Президент вручил госнаграды деятелям культуры Казахстана

Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:
орденом «Отан»
- Бурмистрова Татьяна Николаевна – директор ТОО «Ұлттық өнер», город Алматы;
орденом «Барыс» II степени
- Жунусова Макпал Мухамедьяровна – солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой», город Астана;
орденом «Барыс» ІІІ степени
- Ганцева Марина Юрьевна – актриса РГКП «Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова», город Алматы
присвоено почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»
- Қожа Бахтияру Абдуллаұлы – артисту РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
- Макаровой Нине Матвеевне – актрисе КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова»
- Сейтметову Азату Раймбековичу – актеру РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы;
присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
- Бейсембаеву Ерлану Габитовичу – главному дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана
- Бекенову Нурлану Алданышбаевичу – дирижеру казахского оркестра ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны
- Жармагамбетову Расулу Қайратұлы – ведущему солисту НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»
- Исмаилову Умирали Дауренбековичу – председателю ОО «Союз художников города Астаны»
- Калиеву Серику Акрамовичу – сотруднику КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау», город Алматы
- Овчинникову Олегу Николаевичу – регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной Церкви Казахстана
- Олексенко Игорю Владимировичу – доценту РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы
- Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу – актеру ГККП «Академический драматический театр имени Б.Римовой», город Талдыкорган;
орденом «Парасат»
- Абильханова Салтанат Аябековна – старший преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой», город Астана
- Ким Римма Ивановна – актриса РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы
- Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – доцент НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева» Министерства науки и высшего образования, город Астана;
орденом «Достық» ІІ степени
- Кюршад Зорлу – заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики;
орденом «Құрмет»
- Бахаров Дилмурат Нурахметович – директор РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы
- Даиров Сабит Сергебаевич – концертмейстер НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»
- Дияров Ермек Сатыбалдиевич – участник группы «Дервиши», город Алматы
- Жугинисов Курманбек Далабекович – артист РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы
- Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна – артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу»
- Калиева Ая Жакеновна – директор РГКП «Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева»
- Мажит Асан Маратұлы – актер РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
- Оразбеков Дастан Дарибаевич – певец, город Астана
- Өтепберген Аян Өмірәлі – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны
- Рахмет Сураган – поэт, город Астана
- Салыков Медет Тлеубекович – артист РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой», город Астана
- Султанов Сундет Нурланулы – ведущий солист ТОО «Театр «Астана Балет»
- Тулегенов Нурлан Курманалиевич – артист РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы
медалью «Ерен еңбегі үшін»
- Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, город Астана
- Көпберген Жасұлан Ерболұлы – актер театра и кино
- Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна – директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Управления культуры города Алматы
- Садирбаев Нуржас Майрамбек улы – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны;
медалью «Шапағат»
- Безаубек Сәния Серікқызы – руководитель КГУ «Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого»
- Крапп Мария Владимировна – художник, город Тараз
- Лутошкина Марина Васильевна – волонтер инициативной группы «Семья Лутошкиных
- Малышева Ольга Витальевна – театральный обозреватель, город Алматы
- Сапорито Ренато – президент «Magister Art».