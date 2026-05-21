Президент вручил госнаграды деятелям культуры Казахстана

Сегодня 2026, 15:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня 2026, 15:19
Сегодня 2026, 15:19
45
Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении государственных наград за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан.

Церемония охватила деятелей театра, музыки, искусства, науки и общественной деятельности.

Указом Президента Республики Казахстан за выдающиеся достижения в сфере культуры и особые заслуги перед Республикой Казахстан награждены:

орденом «Отан»

  • Бурмистрова Татьяна Николаевна – директор ТОО «Ұлттық өнер», город Алматы;

орденом «Барыс» II степени

  • Жунусова Макпал Мухамедьяровна – солистка РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой», город Астана;

орденом «Барыс» ІІІ степени

  • Ганцева Марина Юрьевна – актриса РГКП «Национальный русский театр драмы имени Михаила Лермонтова», город Алматы

присвоено почетное звание «Қазақстанның халық әртісі»

  • Қожа Бахтияру Абдуллаұлы – артисту РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
  • Макаровой Нине Матвеевне – актрисе КГКП «Павлодарский областной драматический театр имени А.П.Чехова»
  • Сейтметову Азату Раймбековичу – актеру РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы;

присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»

  • Бейсембаеву Ерлану Габитовичу – главному дирижеру симфонического оркестра РГКП «Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева», город Астана
  • Бекенову Нурлану Алданышбаевичу – дирижеру казахского оркестра ГККП «Государственная академическая филармония имени Еркегали Рахмадиева» акимата города Астаны
  • Жармагамбетову Расулу Қайратұлы – ведущему солисту НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»
  • Исмаилову Умирали Дауренбековичу – председателю ОО «Союз художников города Астаны»
  • Калиеву Серику Акрамовичу – сотруднику КГКП «Театр традиционного искусства «Алатау», город Алматы
  • Овчинникову Олегу Николаевичу – регенту (главному дирижеру) Митрополичьего хора Православной Церкви Казахстана
  • Олексенко Игорю Владимировичу – доценту РГУ «Казахская национальная консерватория имени Курмангазы», город Алматы
  • Токимтаеву Базарбеку Слямбековичу – актеру ГККП «Академический драматический театр имени Б.Римовой», город Талдыкорган;

орденом «Парасат»

  • Абильханова Салтанат Аябековна – старший преподаватель РГУ «Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсеитовой», город Астана
  • Ким Римма Ивановна – актриса РГКП «Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии», город Алматы
  • Тұржан Оңайгүл Ізтұрғанқызы – доцент НАО «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева» Министерства науки и высшего образования, город Астана;

орденом «Достық» ІІ степени 

  • Кюршад Зорлу – заместитель председателя Партии справедливости и развития Турецкой Республики;

орденом «Құрмет»

  • Бахаров Дилмурат Нурахметович – директор РГКП «Республиканский государственный академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», город Алматы
  • Даиров Сабит Сергебаевич – концертмейстер НАО «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера»
  • Дияров Ермек Сатыбалдиевич – участник группы «Дервиши», город Алматы
  • Жугинисов Курманбек Далабекович – артист РГКП «Казахская государственная академическая филармония имени Жамбыла», город Алматы
  • Кабыкенова Айнаш Жаксылыковна – артистка-инструменталистка оркестра казахских народных инструментов имени М.Толебаева ГККП «Филармония имени Данеша Ракишева области Жетісу»
  • Калиева Ая Жакеновна – директор РГКП «Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева»
  • Мажит Асан Маратұлы – актер РГКП «Казахский национальный театр драмы имени Мухтара Ауэзова», город Алматы
  • Оразбеков Дастан Дарибаевич – певец, город Астана
  • Өтепберген Аян Өмірәлі – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны
  • Рахмет Сураган – поэт, город Астана
  • Салыков Медет Тлеубекович – артист РГКП «Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой», город Астана
  • Султанов Сундет Нурланулы – ведущий солист ТОО «Театр «Астана Балет»
  • Тулегенов Нурлан Курманалиевич – артист РГКП «Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы», город Алматы

медалью «Ерен еңбегі үшін»

  • Әшім Әлия Мейрамғазықызы – журналист, город Астана
  • Көпберген Жасұлан Ерболұлы – актер театра и кино
  • Сагиндикова Ляззат Кудайбергеновна – директор КГКП «Объединение музеев города Алматы» Управления культуры города Алматы
  • Садирбаев Нуржас Майрамбек улы – актер ГККП «Музыкальный театр юного зрителя» акимата города Астаны;

медалью «Шапағат»

  • Безаубек Сәния Серікқызы – руководитель КГУ «Костанайская областная универсальная научная библиотека имени Л.Н.Толстого»
  • Крапп Мария Владимировна – художник, город Тараз
  • Лутошкина Марина Васильевна – волонтер инициативной группы «Семья Лутошкиных
  • Малышева Ольга Витальевна – театральный обозреватель, город Алматы
  • Сапорито Ренато – президент «Magister Art».
0/18
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Самое читаемое

Наверх