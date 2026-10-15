Президент заявил, что эпоха деклараций о намерениях подходит к концу

Глава государства отметил, что VII саммит СВМДА проходит в период, когда значимость самого форума проходит серьезную проверку на прочность.

По словам Касым-Жомарта Токаева, мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными вызовами, которые требуют глубокого осмысления и выверенных ответов.

«По сути, происходит постепенное размывание самих основ архитектуры международной безопасности, сопровождающееся опасным смещением приоритетов в пользу силы и в ущерб верховенству права. В 2025 году мир столкнулся с наибольшим числом вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Цена этих конфликтов измеряется человеческими жизнями, а не только статистическими показателями. За один только год было подтверждено более 37 тысяч случаев гибели мирных жителей в ходе 20 вооруженных конфликтов. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 миллионов испытывают нехватку продовольствия. Эта тенденция подрывает результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности. Поэтому очевидно, что Азии необходимы более сильные институты. Эпоха деклараций о намерениях подходит к концу», – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на VI саммите СВМДА в Астане в 2022 году страны договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию.