Президент заявил, что эпоха деклараций о намерениях подходит к концу
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Глава государства отметил, что VII саммит СВМДА проходит в период, когда значимость самого форума проходит серьезную проверку на прочность.
По словам Касым-Жомарта Токаева, мир сталкивается с чрезвычайно сложными и беспрецедентными вызовами, которые требуют глубокого осмысления и выверенных ответов.
«По сути, происходит постепенное размывание самих основ архитектуры международной безопасности, сопровождающееся опасным смещением приоритетов в пользу силы и в ущерб верховенству права. В 2025 году мир столкнулся с наибольшим числом вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. Цена этих конфликтов измеряется человеческими жизнями, а не только статистическими показателями. За один только год было подтверждено более 37 тысяч случаев гибели мирных жителей в ходе 20 вооруженных конфликтов. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами, а 266 миллионов испытывают нехватку продовольствия. Эта тенденция подрывает результаты многолетних совместных политических усилий, направленных на достижение глобальной стабильности и безопасности. Поэтому очевидно, что Азии необходимы более сильные институты. Эпоха деклараций о намерениях подходит к концу», – заявил Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев напомнил, что на VI саммите СВМДА в Астане в 2022 году страны договорились о преобразовании Совещания в полноценную международную организацию.
«В настоящее время Азербайджан в качестве председателя достойно выполняет эту миссию, и мы ожидаем принятия Устава СВМДА, который станет дорожной картой нашей дальнейшей деятельности. Позиция Казахстана по вопросу трансформации СВМДА основывается на ранее принятых нами обязательствах и готовности проявлять необходимую гибкость для достижения общего понимания, а также выработки соответствующих договоренностей. Сохраняя азиатские корни, Совещание должно оставаться открытым для сотрудничества с глобальными партнерами. Организация должна продвигать модель безопасности, основанную на последовательном диалоге и конструктивных консультациях в духе взаимного доверия», – считает Глава государства.
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