При каких условиях Нацбанк может снизить базовую ставку

В апреле Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 18%. Финрегулятор удерживает этот показатель с октября 2025 года. Как это решение повлияло на экономику и при каких условиях ставка может быть снижена - подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

«Слишком высокая базовая ставка не положительный фактор для экономики»

В апреле 2026 года инфляция в Казахстане составила 10,6% (в марте 2026г. ¬– 11%). По итогам 2025 года ее показатель был 12,3%.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов отмечает, что сохранение высокой базовой ставки имеет как положительные, так и негативные последствия для экономики. По его словам, с одной стороны, такая мера помогает сдерживать инфляцию, с другой — делает кредиты дороже для бизнеса и населения.

Он также отмечает, что высокая базовая ставка влияет на многие сферы экономики, прежде всего, на стоимость кредитов. Из-за удорожания займов возрастает финансовая нагрузка на население, особенно на граждан с низкими доходами, которые чаще пользуются потребительскими кредитами. В результате значительная часть доходов уходит на обслуживание долгов, что снижает уровень располагаемых средств населения и отражается на экономической активности в целом.

«Слишком высокая базовая ставка сама по себе не является положительным фактором для экономики. Бизнес без поддержки государства, которая предоставляется через институты развития не может полноценно развиваться, поэтому такая поддержка необходима. Высокая базовая ставка в целом приводит к удорожанию кредитных ресурсов, особенно для предпринимателей и потребителей. Это увеличивает расходы тех, кто пользуется кредитами, что, конечно, не является положительным фактором. Однако благодаря такой жесткой монетарной политике государство, в частности Национальный банк, пытается снизить и сдержать уровень инфляции, учитывая геополитическую ситуацию и особенно высокий рост цен на продовольствие».

Он также отмечает, что высокая базовая ставка в определенный период способствует сокращению денежной массы в экономике, однако одновременно может снижать конкурентоспособность отечественных производителей.

Говоря об инфляции, эксперт отметил, что увеличение доходов не компенсирует рост цен, из-за чего население вынуждено пересматривать свои расходы и чаще экономить.

Влияние на курс тенге

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отмечает, что решение Нацбанка поднять ставку дало эффект, однако не такой, какой планировался. Инфляция снижается, но медленно.

«Нацбанк поднял ставку до 18% в октябре 2025-го в расчёте на замедление инфляции к концу года. По факту инфляция в 2025-м составила 12,3% — выше цели. В апреле 2026-го — 10,6%, в марте было 11%. Тренд на снижение есть, но он медленный и неустойчивый», - говорит аналитик.

По его мнению, проблема заключается в том, что нынешняя инфляция в Казахстане имеет немонетарную природу — тарифы ЖКХ, импортируемая инфляция через Россию, девальвационные ожидания. Базовая ставка на эти факторы влияет ограниченно.

«Инструмент работает, просто не для той инфляции, с которой мы имеем дело», - пояснил эксперт.

Как текущая ставка влияет на курс тенге? Отвечая на этот вопрос, эксперт отметил, что это один из главных каналов ее влияния.

«Высокая базовая ставка делает тенговые инструменты привлекательными для нерезидентов и удерживает казахстанских вкладчиков от бегства в доллар — депозиты под 17–18% конкурируют с долларизацией. Это классический механизм кэрри: пока разница в ставках велика, спрос на тенге сохраняется. Но здесь есть обратная сторона. Стабильность тенге в текущих условиях отчасти искусственная — она держится на высокой ставке и нефтяных доходах. Как только один из этих факторов ослабнет — давление на курс вернётся», - говорит аналитик.

При каких условиях снизят базовую ставку

По словам финансового советника R-Finance Армана Байганова, решение о возможном изменении денежно-кредитной политики будет зависеть сразу от нескольких факторов.

Он отмечает, что одними из ключевых показателей остаются общее состояние экономики, собираемость налогов и уровень дефицита бюджета.

По его мнению, при принятии решений Национальный банк в первую очередь будет ориентироваться на уровень инфляции.

Одной из причин высокой инфляции, особенно в продовольственном секторе, эксперт называет низкую производительность труда в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе Казахстана.

Андрей Чеботарев также отмечает, что в Нацбанке будут ориентироваться на инфляцию. Помимо этого, по его мнению, влияние на решение будет оказывать стабильность тенге и внешнеэкономические ситуации.

«Нацбанк будет смотреть на три вещи. Первое — устойчивое замедление инфляции до уровня 8–9% и ниже с чётким трендом к цели в 5%. Одного месяца мало — нужна серия.

Второе — стабильность тенге без интервенций. Если курс держится сам по себе, а не за счёт ставки, пространство для снижения появляется.

Третье — внешний фон: нефть, рубль, ФРС. Если американский регулятор начнёт снижать ставку, это даст Нацбанку политическое и экономическое прикрытие для аналогичного шага», - объяснил эксперт.