При взрыве грузовика в Чили погибли три человека
Еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем.
В результате взрыва грузовика в Сантьяго погибли три человека, еще 10 пострадали, передает BAQ.KZ.
Как сообщает агентство UNO, газовоз не справился с управлением и врезался в опору освещения в северной части чилийской столицы, в результате чего произошел взрыв, а за ним последовал пожар.
Отмечается, что помимо грузового автомобиля, перевозившего сжиженный газ, еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем. Некоторе время сохранялся риск нового взрыва.
Пострадавших доставили в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.
"Пять человек с тяжелыми ранениями, пять человек с менее серьезными травмами и на данный момент трое погибших", - заявил губернатор Сантьяго Клаудио Оррего, не исключив рост числа погибших.
