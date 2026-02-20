В результате взрыва грузовика в Сантьяго погибли три человека, еще 10 пострадали, передает BAQ.KZ.

Как сообщает агентство UNO, газовоз не справился с управлением и врезался в опору освещения в северной части чилийской столицы, в результате чего произошел взрыв, а за ним последовал пожар.

Отмечается, что помимо грузового автомобиля, перевозившего сжиженный газ, еще семь машин, двигавшихся по шоссе, были охвачены пламенем. Некоторе время сохранялся риск нового взрыва.

Пострадавших доставили в больницу, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.