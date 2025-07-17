В Астане больше не получится массово прописывать людей в одну квартиру без их фактического проживания. Новый закон, подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, вводит нормативы на регистрацию граждан, чтобы положить конец так называемым "резиновым" квартирам, передаёт BAQ.KZ.

С ростом миграции в мегаполисы многие собственники жилья оформляют временную прописку десяткам людей, которые фактически там не проживают. Это создаёт нагрузку на инфраструктуру, искажает статистику, затрудняет работу полиции и социальных служб.

В ответ на эту проблему предлагается ввести норматив по количеству зарегистрированных граждан, исходя из жилплощади — не менее 15 квадратных метров на человека.

То есть, в квартире площадью 60 квадратных метров смогут официально зарегистрироваться не более 4 человек.

При этом предусмотрены исключения: норма не будет действовать в случае регистрации: близких родственников собственника, лиц под опекой, студентов, обучающихся в столичных вузах по очной форме.

Законодательная инициатива наделяет маслихат города правом устанавливать такие ограничения, адаптируя их под реальную ситуацию. Это позволит уменьшить количество "резиновых" квартир, повысить прозрачность миграционных потоков и точность планирования городской инфраструктуры - от школ до канализации.

Отметим, подписанный Главой государства документ охватывает 11 кодексов и 47 законов, регулирующих широкий круг сфер - от экологии и миграционной политики до ЖКХ, градостроительства и таможенного контроля.