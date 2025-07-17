"Резиновые” квартиры под запретом: в Астане появятся нормативы на регистрацию
Как власти будут бороться с фиктивной пропиской?
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В Астане больше не получится массово прописывать людей в одну квартиру без их фактического проживания. Новый закон, подписанный Президентом Касым-Жомартом Токаевым, вводит нормативы на регистрацию граждан, чтобы положить конец так называемым "резиновым" квартирам, передаёт BAQ.KZ.
С ростом миграции в мегаполисы многие собственники жилья оформляют временную прописку десяткам людей, которые фактически там не проживают. Это создаёт нагрузку на инфраструктуру, искажает статистику, затрудняет работу полиции и социальных служб.
В ответ на эту проблему предлагается ввести норматив по количеству зарегистрированных граждан, исходя из жилплощади — не менее 15 квадратных метров на человека.
То есть, в квартире площадью 60 квадратных метров смогут официально зарегистрироваться не более 4 человек.
При этом предусмотрены исключения: норма не будет действовать в случае регистрации: близких родственников собственника, лиц под опекой, студентов, обучающихся в столичных вузах по очной форме.
Законодательная инициатива наделяет маслихат города правом устанавливать такие ограничения, адаптируя их под реальную ситуацию. Это позволит уменьшить количество "резиновых" квартир, повысить прозрачность миграционных потоков и точность планирования городской инфраструктуры - от школ до канализации.
Отметим, подписанный Главой государства документ охватывает 11 кодексов и 47 законов, регулирующих широкий круг сфер - от экологии и миграционной политики до ЖКХ, градостроительства и таможенного контроля.
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