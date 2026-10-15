Производство мяса в Казахстане выросло на 3,7% за девять месяцев

В Казахстане сохраняется положительная динамика развития животноводства. По итогам девяти месяцев 2026 года объем валовой продукции отрасли превысил 3,2 трлн теңге, а индекс физического объема составил 103,5%.

За отчетный период в стране произведено 846,5 тыс. тонн мяса всех видов — на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, производство говядины увеличилось с 282,3 тыс. до 301,6 тыс. тонн, баранины — с 88,6 тыс. до 91,2 тыс. тонн, конины — со 115,3 тыс. до 119,9 тыс. тонн. Выпуск мяса птицы составил 277 тыс. тонн против 276,1 тыс. тонн годом ранее.

Также за девять месяцев произведено 3,04 млн тонн молока, что на 2,1% превышает прошлогодний показатель. Производство яиц выросло на 7,4%.

Положительная динамика наблюдается и в животноводстве. Поголовье крупного рогатого скота достигло 8,78 млн голов, мелкого рогатого скота — 22,61 млн, лошадей — 4,79 млн, верблюдов — 311,5 тыс. голов. Численность птицы составила 49,2 млн голов.

Министерство сельского хозяйства продолжает работу по увеличению производственных мощностей, повышению эффективности предприятий и укреплению продовольственной обеспеченности страны.