Производство в машиностроении Казахстана выросло на 36% за три года

В последнее воскресенье сентября в Казахстане отмечается День машиностроителя. Отрасль продолжает наращивать производство, инвестиции и уровень локализации.

В 2023–2025 годах объём производства в машиностроении увеличился с 4,3 до 5,9 трлн тенге, или на 36%. За январь–июль 2026 года предприятия отрасли произвели продукции на 3,23 трлн тенге — на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Растёт и инвестиционная активность. В 2025 году объём инвестиций в проекты машиностроения достиг 655,5 млрд тенге. За этот период в стране запустили 39 проектов, благодаря которым было создано около 10 тыс. рабочих мест.

За январь–июль 2026 года инвестиции в отрасль составили 157,8 млрд тенге. По состоянию на август было запущено ещё 19 новых проектов общей стоимостью 94 млрд тенге.

Одним из приоритетов остаётся развитие отечественного производства и углубление локализации. Доля казахстанских производителей на внутреннем рынке выросла с 16,8% в 2023 году до 22,2% в 2025-м. По итогам первого полугодия 2026 года показатель достиг 24,7%.

Значительный рост демонстрирует автомобильная промышленность. Сейчас в Казахстане работают 11 заводов, выпускающих легковые и грузовые автомобили, автобусы и специальную технику.

В 2025 году в стране произвели более 171 тыс. единиц транспорта. За январь–август 2026 года выпуск превысил 124,1 тыс. единиц, увеличившись на 32,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За восемь месяцев 2026 года Allur («СарыаркаАвтоПром») в Костанае выпустил 47 619 автомобилей, Astana Motors Manufacturing Kazakhstan — 33 102, Hyundai Trans Kazakhstan — 25 066, Kia Qazaqstan — 12 290 автомобилей.

Развивается и железнодорожное машиностроение. В 2025 году предприятия «Электровоз құрастыру зауыты» (Alstom) и «Локомотив құрастыру зауыты» (Wabtec) произвели 114 локомотивов, включая 45 электровозов и 69 тепловозов. На 2026 год запланирован выпуск ещё 94 локомотивов.

Параллельно отечественные предприятия увеличивают производство грузовых и пассажирских вагонов.

Казахстан также расширяет сотрудничество с международными технологическими компаниями. Среди крупных проектов — развитие производств Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, Kia Qazaqstan, Stadler Kazakhstan и Атырауского вагоностроительного завода, а также освоение выпуска тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники John Deere и партнёрских брендов.

В Сарани готовится к запуску совместная с китайской SINOTRUK площадка по производству грузовой и специальной техники HOWO и SITRAK.

Растёт и производство бытовой техники международных брендов, включая Samsung, Artel, Dauscher и Xiaomi. За восемь месяцев 2026 года Silk Road Electronics увеличил выпуск на 15%, DS Multimedia — в пять раз, Almaty Turmystyq Tehnika Zavody — на 86%, Jasyl Suyq Qazaqstan — в 2,6 раза.