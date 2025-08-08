Прокуратура объяснила прекращение дела о смерти дяди Шерзата Полата
Почему прекратили дело?
Прокуратура Алматинской области сообщила причины прекращения уголовного дела о смерти Нурканата Гайыпбаева, дяди погибшего 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.
Тело Гайыпбаева нашли в декабре 2024 года на окраине Талгара. Рядом была обнаружена предсмертная записка. Следствие велось по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".
По данным надзорного ведомства, в ходе расследования провели необходимые следственные действия и экспертизы.
"На основании собранных доказательств, заключений экспертиз и других материалов установлено, что смерть Н. Гайыпбаева наступила в результате самоубийства. Фактов доведения до самоубийства под воздействием третьих лиц выявлено не было. В связи с этим 17 июня 2025 года органом расследования досудебное производство было прекращено в соответствии с требованиями УПК", - заявили в прокуратуре.
Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.
Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.
Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.
На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.
В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.
