Прокуратура Алматинской области сообщила причины прекращения уголовного дела о смерти Нурканата Гайыпбаева, дяди погибшего 16-летнего Шерзата Полата, передает BAQ.KZ.

Тело Гайыпбаева нашли в декабре 2024 года на окраине Талгара. Рядом была обнаружена предсмертная записка. Следствие велось по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства".

По данным надзорного ведомства, в ходе расследования провели необходимые следственные действия и экспертизы.

"На основании собранных доказательств, заключений экспертиз и других материалов установлено, что смерть Н. Гайыпбаева наступила в результате самоубийства. Фактов доведения до самоубийства под воздействием третьих лиц выявлено не было. В связи с этим 17 июня 2025 года органом расследования досудебное производство было прекращено в соответствии с требованиями УПК", - заявили в прокуратуре.

Напомним, трагедия произошла в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Позже отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны.

В начале декабря 2024 года нашли труп дяди Шерзата. Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение. Потом в полиции сообщили о предсмертной записке.