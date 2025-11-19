  • 19 Ноября, 09:36

Проведение соревнований по киберспорту в Казахстане позволит привлекать иностранных туристов

В настоящее время более 225 тысяч граждан регулярно занимаются киберспортом.

Фото: Pixabay.com

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов провел личный прием граждан. В ходе встречи представители общественности и спортивной сферы обсудили вопросы проведения киберспортивных соревнований и развития этого направления в стране, передаёт BAQ.KZ.

Участники встречи отметили, что организация киберспортивных турниров способствует развитию внутреннего туризма. Проведение международных соревнований и чемпионатов в Казахстане позволит привлекать иностранных игроков и туристов, что положительно скажется на гостиничном бизнесе, сфере услуг, авиаперевозках и туристической индустрии в целом. В настоящее время более 225 тысяч граждан регулярно занимаются киберспортом.

Все предложения, озвученные на приеме, были взяты министерством на заметку, сотрудникам даны соответствующие поручения по их реализации.

