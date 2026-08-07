Пять человек получили сроки по делу о хищении при замене трубопровода в Атырау

В Атырау суд вынес приговор пяти фигурантам дела о мошенничестве в особо крупном размере при реализации проекта по замене трубопровода. Все обвиняемые получили реальные сроки лишения свободы.

Как сообщили в областном суде, подсудимым предъявили обвинения в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По материалам дела, подсудимый С., используя служебное положение и фактически контролируя подрядную организацию, вместе с заместителем заказчика К., сотрудниками подрядчика И. и М., а также при содействии специалиста авторского надзора А. организовал хищение средств квазигосударственного сектора.

Вина подсудимых, как отметили в суде, подтверждена показаниями свидетелей, материалами негласных следственных действий, перепиской между фигурантами и свидетелями, а также заключениями специалистов и экспертов.

В итоге С. приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. К., М. и И. получили по 6 лет заключения каждый. А., признанный виновным в соучастии и мошенничестве, назначено 5 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее, в апреле 2025 года, Генеральная прокуратура сообщала о подозрении бывшего руководителя «Магистрального водовода» в хищении 6,4 млрд тенге. По версии следствия, средства были похищены при реконструкции водовода Астрахань – Мангышлак. В деле также фигурировали представители подрядной компании и учредитель проектной организации.