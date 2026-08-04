Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области признал незаконным и отменил акт специального расследования несчастного случая на производстве, в результате которого работник получил тяжелые травмы.

Что произошло

Истец работает слесарем-ремонтником 4-го разряда в ТОО «Рудненский кирпичный завод».

3 марта 2026 года во время замены конвейерной ленты на участке валковой дробилки произошел внезапный запуск оборудования. Левая нога работника попала под вращающиеся элементы механизма.

В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы, ему ампутировали нижнюю треть левой голени.

Почему работник обратился в суд

После происшествия Департамент Комитета государственной инспекции труда создал комиссию по специальному расследованию.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что ответственность за произошедшее несут как работодатель, так и сам пострадавший: 80% вины возложили на работодателя, 20% – на работника.

Однако мужчина не согласился с таким выводом и обратился в суд.

Какое решение вынес суд

Суд установил, что расследование было проведено не в полном объеме.

Отмечается, что предприятие относится к опасным производственным объектам, поэтому к расследованию должен был быть привлечен специалист по промышленной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям. Однако этого сделано не было.

Кроме того, суд пришел к выводу, что вина работника не подтверждена достаточными доказательствами. Также выяснилось, что он не проходил подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в соответствии с установленными правилами.

В результате суд признал акт специального расследования незаконным и отменил его.

Решение суда не вступило в законную силу.