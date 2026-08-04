Работнику с ампутированной ногой необоснованно вменили часть вины
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Специализированный межрайонный административный суд Костанайской области признал незаконным и отменил акт специального расследования несчастного случая на производстве, в результате которого работник получил тяжелые травмы.
Что произошло
Истец работает слесарем-ремонтником 4-го разряда в ТОО «Рудненский кирпичный завод».
3 марта 2026 года во время замены конвейерной ленты на участке валковой дробилки произошел внезапный запуск оборудования. Левая нога работника попала под вращающиеся элементы механизма.
В результате несчастного случая мужчина получил тяжелые травмы, ему ампутировали нижнюю треть левой голени.
Почему работник обратился в суд
После происшествия Департамент Комитета государственной инспекции труда создал комиссию по специальному расследованию.
По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что ответственность за произошедшее несут как работодатель, так и сам пострадавший: 80% вины возложили на работодателя, 20% – на работника.
Однако мужчина не согласился с таким выводом и обратился в суд.
Какое решение вынес суд
Суд установил, что расследование было проведено не в полном объеме.
Отмечается, что предприятие относится к опасным производственным объектам, поэтому к расследованию должен был быть привлечен специалист по промышленной безопасности Департамента по чрезвычайным ситуациям. Однако этого сделано не было.
Кроме того, суд пришел к выводу, что вина работника не подтверждена достаточными доказательствами. Также выяснилось, что он не проходил подготовку и переподготовку по вопросам промышленной безопасности в соответствии с установленными правилами.
В результате суд признал акт специального расследования незаконным и отменил его.
Решение суда не вступило в законную силу.
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