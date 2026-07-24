Машинист конвейера погиб в Карагандинской области

В Карагандинской области на территории Горно-обогатительного комбината «Пустынное» произошел несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник предприятия.

Как сообщили в АО «АК Алтыналмас», трагедия произошла 23 июля 2026 года около 11:30 на одном из производственных объектов компании. Погиб машинист конвейера КВД ЗИФ ГОК «Пустынное» Карим Рымбаев.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются уполномоченными органами.

В компании выразили соболезнования родным и близким погибшего, а также отметили, что семье сотрудника будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в канализационном колодце в Павлодарской области.

Трагедия произошла на территории ТОО Aqtogai Milk в селе Жоламан. По предварительным данным, рабочие проводили ремонт электрического насоса в канализационном колодце.

В результате происшествия шесть человек погибли на месте. Еще одного пострадавшего экстренно доставили в больницу.

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