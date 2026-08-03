В Караганде на одном из предприятий погибли двое работников. Несчастный случай произошел во время разгрузки контейнеров.

Что произошло

По предварительным данным, во время проведения разгрузочных работ двое рабочих получили смертельные травмы. На месте происшествия были проведены необходимые мероприятия, после чего полиция начала расследование.

Какое дело возбудили

В Департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 344 Уголовного кодекса РК.

Статья касается нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, если это по неосторожности привело к смерти двух и более человек.

Что выясняют следователи

Сейчас проводится комплекс следственных действий. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего, причины трагедии и возможных ответственных лиц.

В полиции отметили, что расследование направлено на полное и объективное выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что в Караганде произошел несчастный случай во время проведения дорожных работ. Сотрудник подрядной организации погиб после наезда спецтехники на месте ремонта.

Происшествие произошло 2 июля около 14:30 на проспекте Республики. Во время выполнения ремонтных работ 62-летний работник, управляя дорожным катком и двигаясь задним ходом, совершил наезд на своего коллегу.

В результате полученных травм 53-летний мужчина скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время правоохранительные органы проводят следственные мероприятия.

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