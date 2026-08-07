В Карабалыкском районном суде Костанайской области завершилось рассмотрение гражданского дела по иску трех бывших сотрудниц магазина к работодателю. Женщины требовали выплатить им деньги за сверхурочную работу, труд в выходные и праздничные дни, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также моральный вред.

По материалам суда, продавцы работали с 8:00 до 23:00. При этом их регулярно привлекали к работе сверх установленного графика, а также в выходные и праздничные дни. Однако, как утверждали истцы, за фактически отработанное время им заплатили не полностью.

Кроме того, после увольнения работницы не получили компенсацию за неиспользованный отпуск.

Стороны договорились без судебного разбирательства

Во время согласительных процедур судья-медиатор предложил сторонам урегулировать спор мирным путем и разъяснил преимущества медиации.

В результате бывшие сотрудницы согласились уменьшить размер своих требований до 500 тысяч тенге каждая, а компания обязалась выплатить эту сумму в установленный срок.

Суд утвердил медиативное соглашение, после чего производство по делу было прекращено.