Расходы на спортивные делегации станут прозрачнее — новый норматив

Министерство туризма и спорта Казахстана утвердило норматив, который регулирует состав делегаций, сопровождающих казахстанских спортсменов на крупных соревнованиях. Работа над документом велась по предписанию Высшей аудиторской палаты (ВАП).

Что показал аудит

Поводом для проверки стал государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В ходе проверки выяснилось, что при формировании национальной делегации не было утверждённого ориентира – сколько тренеров, врачей, массажистов, психологов, представителей штаба и официальных лиц должно приходиться на одного спортсмена. Численность сопровождающего персонала каждый раз определялась индивидуально, без единой методологической основы, что не позволяло оценить обоснованность расходов на их командирование.

По итогам аудита ВАП поручила профильному министерству установить оптимальное соотношение количественного состава тренеров, клинико-научной группы, представителей штаба и официальных лиц к числу спортсменов, выезжающих на такие мероприятия, как Олимпийские игры, Азиатские игры и другие комплексные соревнования.

Что изменится

Новый норматив утвердили приказом министра туризма и спорта от 8 июля 2026 года. Теперь составы делегаций будут формироваться по точным установленным пропорциям, а не произвольно, как раньше. Это должно сделать расходы на командирование сопровождающих лиц прогнозируемыми и проверяемыми.

При этом приоритет отдан специалистам из тренерского и медицинского блоков – то есть тем, кто напрямую работает со спортсменами.

В министерстве рассчитывают, что новая мера повысит прозрачность бюджетных расходов, усилит контроль за ними и снизит риск необоснованных трат на формирование спортивных делегаций.