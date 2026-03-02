«Реал» может сменить Арбелоа на Нагельсмана этим летом
Мадридский «Реал» рассматривает возможность приглашения немецкого тренера Юлиана Нагельсмана на пост главного тренера команды уже этим летом, передает BAQ.KZ со ссылкой Sports.kz.
По информации издания, если текущий наставник команды Альваро Арбелоа не достигнет успехов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, руководство клуба может искать альтернативные кандидатуры. Одним из главных претендентов называют 38-летнего Нагельсмана.
На данный момент тренер возглавляет сборную Германии и имеет контракт до 2028 года. Однако после чемпионата мира-2026 он может рассмотреть возвращение к работе на клубном уровне.
Ранее Нагельсмана видели у руля «Хоффенхайма», «РБ Лейпциг» и «Баварии». Сборную Германии он тренирует с 2023 года.
