Ремонт участка столичного шоссе Алаш продлили еще на две недели

В Астане продлили сроки ремонтных работ на шоссе Алаш. Завершить работы планируют до 10 сентября.

Причинами переноса стали погодные условия и производственная необходимость.

Что ремонтируют

На шоссе Алаш продолжаются работы по устройству бетонного покрытия для датчиков измерения веса.

Протяженность ремонтируемого участка составляет 400 метров.

Как изменится движение

На время проведения работ движение автомобилей организуют по полосам встречного направления.

Водителям и пешеходам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для безопасности участников дорожного движения установят временные дорожные знаки и направляющие указатели.