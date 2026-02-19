В Казахстане начата масштабная реновация 34 областных многопрофильных больниц и 19 перинатальных центров, передает BAQ.KZ.

Цель проекта — сократить сроки ожидания плановой госпитализации и повысить доступность специализированной медицинской помощи, сообщила Акмарал Альназарова на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

Анализ показал, что каждая шестая койка в стационарах простаивает, тогда как более 222 тысяч пациентов, или 17% планово госпитализируемых, ожидают лечения свыше 20 дней. Кроме того, в ряде регионов отсутствуют до семи востребованных терапевтических профилей, включая ревматологию, кардиологию, нефрологию и эндокринологию.

В рамках реновации уже открыты специализированные центры по ревматологии, нефрологии, респираторной медицине и гастроэнтерологии. В областных больницах открыты шесть новых терапевтических отделений на 113 коек. Ожидается, что это позволит сократить средний срок ожидания госпитализации с 30 до 20 дней без дополнительных бюджетных расходов.

Дополнительно развернуты педиатрические койки и отделения неонатальной хирургии, что повысило выживаемость детей до 86%. В рамках проекта планируется открыть 55 профильных отделений на 2 718 коек, создать 18 центров телемедицины, 73 центра компетенций и 51 симуляционный центр, а также подготовить 230 специалистов. Число профильных отделений в госпитальной фармации увеличено до 138 и будет доведено до 210.

По оценке Минздрава, экономический эффект от внедрения системы за два года составил около 1,5 млрд тенге. Модернизация стационарного звена является частью системного обновления инфраструктуры здравоохранения и направлена на повышение качества и доступности медицинской помощи для населения.