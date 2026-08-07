Respublica встретилась в Шымкенте с трудовыми коллективами и сторонниками партии

В Шымкенте члены Республиканского предвыборного штаба партии Respublica провели встречи с трудовыми коллективами, предпринимателями, общественными активистами и сторонниками партии. В ходе встреч обсуждались инициативы в сфере поддержки производства, развития предпринимательства, решения социальных вопросов и цифровизации.

Первая встреча состоялась с коллективом ТОО «MDSDoors». В ходе встречи были затронуты вопросы налоговой нагрузки, поддержки отечественных производителей и социальных проблем работников.

Член партии Айтуар Кошмамбетов заявил о необходимости снижения нагрузки на фонд оплаты труда, отметив, что высокий уровень обязательных отчислений для работодателей оказывает влияние на развитие бизнеса. Кроме того, он сообщил, что был принят закон, направленный на поддержку отечественных товаропроизводителей, а также введен специальный реестр.

В свою очередь, Жалынбек Жайнарбай отметил, что развитие предпринимательства является одной из основных движущих сил экономики страны, подчеркнув, что уважение к человеку труда является одним из ключевых принципов партии.

Нейрохирург Айдос Доскалиев остановился на общих принципах ответственности в медицине и политике, а Еркебулан Ахметов отметил снижение ставок вознаграждения по микрокредитам, а также предоставление молодым людям, прошедшим воинскую службу, возможности поступать в высшие учебные заведения по государственным образовательным грантам.

Также в Шымкенте по инициативе партии состоялась очередная встреча в рамках проекта ReTalks. В открытой дискуссионной площадке приняли участие предприниматели, молодежь, общественные активисты и сторонники партии. В ходе встречи обсуждались вопросы развития предпринимательства, внедрения новых технологий, роли молодежи в обществе и поддержки гражданских инициатив. Участники обменялись мнениями и получили ответы на интересующие их вопросы.

После этого представители Respublica встретились с трудовым коллективом АО «Шымкентмай» — одного из старейших предприятий Казахстана, история которого насчитывает более 80 лет. В ходе встречи представители партии рассказали о результатах законотворческой деятельности, инициативах в сфере строительства студенческих общежитий, цифровизации, развития искусственного интеллекта и поддержки отечественного производства. Также были подняты вопросы развития производства, увеличения объемов экспорта и сокращения административных барьеров для предпринимателей.

Кроме того, состоялся форум сторонников партии Respublica. В нем приняли участие сопредседатели партии, депутаты Мажилиса, кандидаты в депутаты Курултая, партийные активисты и сторонники партии.

Выступая на форуме, сопредседатель партии Куаныш Шонбай рассказал о работе партии за последние три с половиной года и назвал ряд инициатив, реализованных в регионах. По его словам, партия последовательно работает над решением конкретных проблем на местах и внесением соответствующих законодательных изменений.

Сопредседатель партии Динара Шукижанова уделила особое внимание вопросу поддержки отечественного производства. По ее словам, за каждым произведенным в Казахстане товаром стоит труд тысяч людей, а выбор отечественной продукции является одним из важных инструментов поддержки экономики страны.

Пресс-служба партии

В ходе форума представители партии также рассказали об инициативах, реализованных в последние годы на законодательном уровне, и заявили, что продолжат работу по развитию экономики, укреплению социальной сферы и национальной безопасности, а также поддержанию постоянного диалога с населением.