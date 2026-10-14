Результаты международных экзаменов могут получить более широкое признание в Казахстане

Казахстан расширяет сотрудничество с международными образовательными организациями. 14 октября в Астане в рамках форума College Board SAT | AP Days Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК и международная некоммерческая организация College Board подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали директор Национального центра тестирования Нурсеит Байжанов и вице-президент College Board Руши Шет.

Меморандум направлен на развитие академического сотрудничества, прежде всего в сфере международной оценки знаний при поступлении в высшие учебные заведения.

В настоящее время результаты SAT уже конвертируются в баллы ЕНТ наряду с результатами других международных экзаменов и образовательных программ, включая ACT, International Baccalaureate (IB), A Level, IELTS и TOEFL, в соответствии с установленными правилами.

Сотрудничество с College Board позволит сторонам изучить международный опыт и возможности применения результатов образовательных экзаменов при поступлении в казахстанские вузы. В частности, планируется рассмотреть подходы к учёту результатов программы Advanced Placement (AP), повышению осведомлённости университетов о её возможностях и развитию механизмов признания результатов международных экзаменов в национальной системе высшего образования.

В мероприятии принял участие министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что международное сотрудничество имеет большое значение для развития высшего образования, расширения академических возможностей молодежи и повышения качества подготовки студентов.

По словам министра, Казахстан развивает партнёрство с ведущими зарубежными университетами и внедряет новые образовательные модели, в том числе микрокампусы. Он также отметил, что демографические изменения в Центральной Азии создают возможности для привлечения иностранных студентов, развития образовательной инфраструктуры и научных исследований.

В ходе форума участники обсудили подготовку школьников к поступлению в колледжи и университеты, расширение доступа к образованию и актуальные вопросы для педагогов на разных уровнях образовательной системы.

Форум College Board SAT | AP Days объединил представителей образовательной сферы, лиц, принимающих решения, и лидеров мнений из стран Южной и Центральной Азии.