Робототехника, промышленность и логистика: какие проекты готовят в Алматы

В Алматы состоялось XVI заседание регионального инвестиционного штаба под председательством акима города Дархана Сатыбалды. Участники рассмотрели 16 инвестиционных проектов, реализация которых позволит создать около 7,5 тысячи рабочих мест.

Инициативы охватывают промышленность, машиностроение, производство бытовой техники и продуктов питания, логистику, туризм, образование, IT и креативные индустрии.

Среди проектов — производство роботизированных систем, расширение выпуска отечественной бытовой техники, переработка вторичного сырья, строительство логистических центров, гостиниц и образовательных объектов.

Отдельное внимание уделили развитию Индустриальной зоны Алматы. Здесь планируется разместить предприятия машиностроения, лёгкой промышленности и металлургии, производства товаров широкого потребления, а также логистические комплексы.

На заседании также обсудили вопросы выделения земельных участков, подключения к инженерным сетям, согласования градостроительной документации и ускорения административных процедур.

По итогам встречи определены дальнейшие меры по сопровождению инвестиционных проектов и устранению препятствий для их реализации.