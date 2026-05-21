Роботы с ИИ обследуют шымкентские теплосети

В Шымкенте обсудили, как современные технологии и искусственный интеллект могут помочь сделать систему теплоснабжения более надёжной и экономичной.

Министерство энергетики совместно с акиматом города провели семинар, посвящённый цифровизации в сфере теплоэнергетики. Главная тема – использование ИИ, цифровых моделей и роботов для обследования тепловых сетей изнутри.

Участникам показали, как работает внутритрубная диагностика, когда специальные устройства «заглядывают» внутрь труб и помогают заранее находить повреждения и слабые места. Также обсуждалось внедрение цифровых двойников – виртуальных моделей тепловых сетей, которые позволяют заранее просчитывать возможные аварии и управлять системой более точно.

Особое внимание уделили опыту Шымкента, где уже реализован пилотный и промышленный проект с использованием таких технологий. По итогам внедрения отмечен высокий экономический эффект – 76,2%, что подтвердило эффективность подхода.

Главная цель встречи – не только показать результаты, но и обсудить, как масштабировать такие решения на другие регионы страны. В перспективе это должно помочь снизить потери тепла, уменьшить аварийность и сделать систему отопления более устойчивой.

Также участникам представили международный опыт и обсудили, как развивать нормативную базу, чтобы новые технологии можно было внедрять быстрее и эффективнее.

В семинаре приняли участие представители государственных органов, коммунальных предприятий, научных организаций и эксперты из Казахстана, России и Узбекистана.