Во втором квартале 2025 года количество действующих предприятий с участием российского капитала в Казахстане сократилось на 728 единиц, опустившись до 17,6 тысячи компаний. Это самое масштабное снижение как минимум с начала 2019 года, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Бюро национальной статистики, отток продолжается уже пятый квартал подряд, и темпы только нарастают. С апреля 2024 года в стране прекратили деятельность более 2,1 тысячи российских компаний, которые ранее работали в самых разных сферах.

Наибольший спад зафиксирован в торговле и IT-секторе - эти две сферы дали 55% от общего снижения. Таким образом, речь идёт не о случайной корректировке, а о системном уходе бизнеса.

Тем временем наблюдается противоположная динамика у соседей: количество китайских компаний в РК выросло на 503, узбекских - на 527.

Основной рост в Китае обеспечен торговлей, в Узбекистане - сферой услуг.

Несмотря на спад, российский бизнес всё ещё занимает лидирующую позицию среди иностранных компаний в Казахстане. Однако эксперты отмечают, что в условиях геополитической турбулентности, санкционного давления и экономической неопределённости многие российские бизнесмены сворачивают деятельность или переносят её в другие юрисдикции.

Общая численность иностранных компаний в Казахстане также слегка снизилась - на 254 единицы, до 44,7 тысяч предприятий, и в основном из-за ухода российских участников.