С момента образования области Абай в регионе построили 89 социальных объектов

В преддверии Дня строителя первый заместитель акима области Ербол Садыр поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и передал им теплые пожелания от имени акима области Берика Уали.

В ходе мероприятия руководитель управления строительства области Серик Тилемесов рассказал о проектах и инициативах, реализуемых в строительной сфере региона.

С момента образования области в эксплуатацию введено 89 социальных объектов. В их числе 8 объектов образования, 67 объектов здравоохранения, 7 спортивных сооружений, 4 объекта культуры и 3 объекта социальной сферы.

За этот период за счет бюджетных средств построены 48 многоквартирных и 1381 двухквартирный жилой дом. Кроме того, за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию 92 многоквартирных жилых дома. В рамках жилищного строительства предусмотрены кредитное и арендное жилье, а также квартиры для социально уязвимых категорий граждан.

В настоящее время при поддержке Главы государства в Семее активно реализуются проекты в рамках акции «Абайға құрмет». На острове Бейбітшілік завершено строительство Площади государственных символов – подарка Северо-Казахстанской области.

В новом административно-деловом центре строятся Дом дружбы – подарок Мангистауской области, творческий центр от города Шымкент, медиацентр – подарок города Алматы и центр настольного тенниса от Павлодарской области. На левобережье города начато строительство Дворца единоборств – подарка Актюбинской области. Туркестанская область возводит выставочный центр, Кызылординская область – центр «Анаға тағзым», Атырауская область – центр «Абай әлемі», область Жетысу строит въездную группу в город Семей, Западно-Казахстанская область — спортивный комплекс, Костанайская область – центр духовности, город Астана – школу «Келешек» на 1500 мест, а Восточно-Казахстанская область благоустраивает набережную реки Иртыш.

В ходе торжественного мероприятия ряд специалистов, внесших значительный вклад в развитие строительной отрасли, были награждены Благодарственными письмами акима области Абай и Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.