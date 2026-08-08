С момента образования области Абай в регионе построили 89 социальных объектов
В области Абай чествовали строителей.
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В преддверии Дня строителя первый заместитель акима области Ербол Садыр поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником и передал им теплые пожелания от имени акима области Берика Уали.
В ходе мероприятия руководитель управления строительства области Серик Тилемесов рассказал о проектах и инициативах, реализуемых в строительной сфере региона.
С момента образования области в эксплуатацию введено 89 социальных объектов. В их числе 8 объектов образования, 67 объектов здравоохранения, 7 спортивных сооружений, 4 объекта культуры и 3 объекта социальной сферы.
За этот период за счет бюджетных средств построены 48 многоквартирных и 1381 двухквартирный жилой дом. Кроме того, за счет частных инвестиций введены в эксплуатацию 92 многоквартирных жилых дома. В рамках жилищного строительства предусмотрены кредитное и арендное жилье, а также квартиры для социально уязвимых категорий граждан.
В настоящее время при поддержке Главы государства в Семее активно реализуются проекты в рамках акции «Абайға құрмет». На острове Бейбітшілік завершено строительство Площади государственных символов – подарка Северо-Казахстанской области.
В новом административно-деловом центре строятся Дом дружбы – подарок Мангистауской области, творческий центр от города Шымкент, медиацентр – подарок города Алматы и центр настольного тенниса от Павлодарской области. На левобережье города начато строительство Дворца единоборств – подарка Актюбинской области. Туркестанская область возводит выставочный центр, Кызылординская область – центр «Анаға тағзым», Атырауская область – центр «Абай әлемі», область Жетысу строит въездную группу в город Семей, Западно-Казахстанская область — спортивный комплекс, Костанайская область – центр духовности, город Астана – школу «Келешек» на 1500 мест, а Восточно-Казахстанская область благоустраивает набережную реки Иртыш.
В ходе торжественного мероприятия ряд специалистов, внесших значительный вклад в развитие строительной отрасли, были награждены Благодарственными письмами акима области Абай и Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.
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