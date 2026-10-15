Саммит лидеров по вопросам биоразнообразия открылся в Ереване
Президент Казахстана принял участие в открытии Саммита.
15 Октября 2026, 23:11
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15 Октября 2026, 23:1115 Октября 2026, 23:11
77Фото: Akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами ряда государств посетил торжественную церемонию открытия Саммита лидеров по вопросам биоразнообразия в преддверии COP17, которая состоялась в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна в Ереване.
В рамках церемонии высоким гостям было представлено яркое интерактивное шоу, призванное подчеркнуть глобальную значимость сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному наследию планеты.
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