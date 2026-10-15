Саммит лидеров по вопросам биоразнообразия открылся в Ереване

Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами ряда государств посетил торжественную церемонию открытия Саммита лидеров по вопросам биоразнообразия в преддверии COP17, которая состоялась в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна в Ереване.

В рамках церемонии высоким гостям было представлено яркое интерактивное шоу, призванное подчеркнуть глобальную значимость сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному наследию планеты.