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Саммит лидеров по вопросам биоразнообразия открылся в Ереване

Президент Казахстана принял участие в открытии Саммита.

15 Октября 2026, 23:11
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Akorda.kz 15 Октября 2026, 23:11
15 Октября 2026, 23:11
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Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с главами ряда государств посетил торжественную церемонию открытия Саммита лидеров по вопросам биоразнообразия в преддверии COP17, которая состоялась в спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна в Ереване.

В рамках церемонии высоким гостям было представлено яркое интерактивное шоу, призванное подчеркнуть глобальную значимость сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природному наследию планеты.

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