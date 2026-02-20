Самолеты Boeing 787 Dreamliner прибудут в Казахстан для запуска авиасообщений с США
Глава государства принял исполнительного вице-президента Boeing Джеффа Шокки.
В рамках рабочего визита в США Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с руководством транснациональной корпорации Boeing, ведущего производителя авиационной, оборонной и космической техники, передает BAQ.KZ.
Президент отметил, что авиаперевозчики Air Astana, SCAT и Vietjet Qazaqstan заинтересованы в дальнейшем продвижении совместных проектов, имеющих ключевое значение для развития авиационной отрасли нашей страны.
В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения между Air Astana и Boeing о поставке самолетов.
В целях запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner.
Кроме того, авиакомпания SCAT планирует покупку дополнительных самолетов Boeing, а также изучает возможность открытия первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкента в партнерстве с американской корпорацией.
В свою очередь Джефф Шокки поделился планами компании по цифровизации и высоко оценил транзитно-транспортные возможности Казахстана. Он отметил существующий потенциал для продуктивного сотрудничества в секторе грузовых авиаперевозок.
В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки отечественных специалистов для авиационной отрасли и перспективы развития парка грузовых самолетов в нашей стране.
