Санду допустила отмену выборов в Молдове
Президент заявила о многочисленных вмешательствах в процесс голосования.
Сегодня, 07:15
Президент Молдовы Майя Санду допустила возможность аннулирования итогов парламентских выборов, которые прошли в стране 28 сентября. По её словам, попыток повлиять на голосование "было много", однако окончательное решение должны принять компетентные органы, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.
"Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определённые шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе", — сказала Санду после голосования.
Её заявление стало ответом на вопрос журналистов о вероятности отмены итогов выборов в случае подтверждения вмешательства России.
В выборах участвуют 23 кандидата - партии и независимые политики.
