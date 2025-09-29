Санкции ООН против Ирана возобновлены после десятилетнего перерыва
Совбез отверг предложение России и Китая об отсрочке.
Международные санкции в отношении Ирана снова вступили в силу после десятилетнего перерыва. Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России и Китая, которая предполагала отсрочку восстановления ограничительных мер на шесть месяцев, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC.
Ранее Совбез поддержал решение о возвращении санкций, посчитав, что Тегеран нарушил обязательства по соглашению 2015 года. Тогда Иран обязался ограничить ядерную программу в обмен на снятие санкций.
Голосование прошло в пятницу. Для принятия документа требовалось не менее девяти голосов "за" и отсутствие вето со стороны Великобритании, Франции или США. В итоге российско-китайскую инициативу поддержали только четыре страны - Россия, Китай, Пакистан и Алжир. Девять членов Совбеза выступили против, ещё двое воздержались.
Санкции вступили в силу в ночь с субботы на воскресенье.
