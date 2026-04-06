В третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею «Сарыарка» дома в Караганде разгромила «Номад» со счётом 7:1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

Главным героем встречи стал Егор Кузьменко, оформивший хет-трик. Форварды Александр Борисевич и Данила Карабань забросили по две шайбы.

Эта победа позволила карагандинской команде сократить отставание в серии: теперь счёт 2:1 в пользу фарм-клуба «Барыса». Следующий матч пройдёт 7 апреля в Караганде.