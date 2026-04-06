«Сарыарка» разгромила «Номад» и сократила отставание в финальной серии плей-офф
Сегодня 2026, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
116Фото: Pixabay.com
В третьем матче финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею «Сарыарка» дома в Караганде разгромила «Номад» со счётом 7:1, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.
Главным героем встречи стал Егор Кузьменко, оформивший хет-трик. Форварды Александр Борисевич и Данила Карабань забросили по две шайбы.
Эта победа позволила карагандинской команде сократить отставание в серии: теперь счёт 2:1 в пользу фарм-клуба «Барыса». Следующий матч пройдёт 7 апреля в Караганде.
