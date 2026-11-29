В столице жители голосуют на выборах депутатов маслихатов. По всей стране сегодня открыты 10 338 избирательных участков, 446 из них работают в Астане.

Среди тех, кто сегодня выполнил свой гражданский долг в столице, есть люди, для которых день выборов имеет особое значение.

Например, житель Астаны Сайлаубек Махметов появился на свет в день голосования. Родители, вдохновленные этим событием, назвали сына Сайлаубеком, в переводе с казахского «сайлау» означает выборы. Сегодня ранним утром Сайлаубек Дюсембекович вместе с семьей пришел на избирательный участок № 81 в районе Байконур и отдал свой голос, проявив активную гражданскую позицию.

«Я полностью поддерживаю политику Главы государства. Меня искренне радует, что сегодня на выборах выдвигается и избирается все больше молодых людей. Приток молодежи со свежими идеями очень благоприятно скажется на развитии и будущем нашей страны», - отмечает Сайлаубек Махметов.

Похожая история и у другого астанчанина - Сайлаугазы Сабырбекова. Своим необычным именем он обязан отцу, который назвал сына в честь выборов, прошедших в июне 1970 года. Сайлаугазы пришел на столичный участок № 238, чтобы сделать свой выбор.

«Сегодня важный день для жителей столицы. Выборы депутатов маслихата дают каждому гражданину возможность сделать свой выбор и высказать мнение о будущем города, в котором он живет. Я тоже выполнил свой гражданский долг и проголосовал. Верю, что сегодняшние выборы внесут свой вклад в дальнейшее развитие нашей столицы и улучшение качества жизни горожан», - подчеркнул Сайлаугазы Сабырбеков.

Жительница столицы Сайлаугуль Каршыга тоже активно поддержала сограждан и приняла участие в выборах депутатов маслихата. Она высоко оценила организацию избирательного процесса.

«Я пришла на избирательный участок, к которому прикреплена по месту жительства, и проголосовала. Ход выборов хорошо организован, все проходит в штатном и системном режиме. На участке созданы все необходимые условия, организация работы мне также понравилась», - делится впечатлениями Сайлаугуль Каршыга.

Такие истории простых граждан показывают, что для казахстанцев участие в политической жизни страны - не просто формальность, а осознанный шаг и вклад в общее будущее.