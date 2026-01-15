  • 15 Января, 23:16

Сайты госорганов перестали работать в Казахстане

В чем может быть причина?

Сегодня, 21:42
Скриншот с сайта
Сегодня, 21:42
Фото: Скриншот с сайта

Сайты государственных органов перестали работать в Казахстане, передает BAQ.kz

Речь идет о сайтах с доменом gov.kz. Страницы не загружаются у пользователей в разных частях страны. На сайтах разных госучреждений сейчас размещен один и тот же баннер. Если верить надписи, в данный момент на сайте проводятся технические работы. У казахстанцев просят извинений за предоставленные неудобства. 

"АО "Национальные информационные технологии" сообщает, что на портале ЕПИР ГО (gov.kz) проводятся внеплановые технические работы. Технические работы проводятся в период с 21:00 15 января до 01:00 16 января и направлены на обеспечение бесперебойной работы платформы. В этот период использование портала будет временно ограничено. По завершении работ функционирование системы будет восстановлено в штатном режиме", - говорится в сообщении.

К слову, официальный ресурс Президента РК Акорда и сайт Премьер - министра продолжают исправно работать. 

