Съел абрикос, посади косточку: в Улытау придумали простой способ озеленения

В Улытау решили превратить обычные абрикосовые косточки в посадочный материал. Жителям предлагают не выбрасывать их после еды, а собирать и высаживать там, где со временем могут появиться новые деревья, передает BAQ.KZ.

Инициативу запустила прокуратура области. К ней уже подключились школьники и государственные органы. В регионе начали собирать косточки абрикоса и урюка и высаживать их в населенных пунктах.

Идея предельно простая. Для участия не нужны саженцы, специальная техника или большие расходы. Достаточно сохранить косточку и посадить ее в землю.

Организаторы рассчитывают на массовость. Если к акции присоединятся сотни и тысячи жителей, часть посадок со временем может превратиться в деревья.

Отдельно к проекту привлекают школьников. Авторы инициативы рассчитывают, что дети будут не только участвовать в посадках, но и привыкнут бережнее относиться к природе.

В прокуратуре отмечают, что абрикос способен приспосабливаться к разным природным условиям и может выращиваться из косточки без сложной подготовки.

Инициативу связали с решением Генеральной Ассамблеи ООН провозгласить 22 апреля Международным днем озеленения планеты. Такое предложение ранее выдвинул Касым-Жомарт Токаев.