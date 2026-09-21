ВВП, резервы и пенсии: как изменились показатели Казахстана с 2019 года

С момента вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Казахстана прошло более семи лет. За это время ряд ключевых экономических и социальных показателей страны заметно изменился. BAQ.KZ сравнил данные 2019 и 2026 годов.

ВВП на душу населения

ВВП на душу населения в национальной валюте за рассматриваемый период вырос более чем в два раза.

Если в первом квартале 2019 года он составлял 715,5 тыс. тенге на человека, то в первом квартале 2026 года достиг 1 млн 661,6 тыс. тенге. Таким образом, в номинальном выражении показатель увеличился примерно в 2,3 раза.

Рост наблюдается и при расчете ВВП на душу населения в долларах. За тот же период показатель увеличился с 2 005,1 до 3 338,3 доллара, то есть примерно в 1,7 раза.

Разница между динамикой показателя в тенге и долларах связана в том числе с изменением курса национальной валюты. При этом речь идет о номинальных показателях: такое сравнение само по себе не отражает изменение реальных доходов или покупательной способности населения.

Чистый внешний долг

За рассматриваемый период сократился чистый внешний долг Казахстана.

В первом квартале 2019 года его объем составлял около 51 млрд долларов, а к первому кварталу 2026 года снизился до 35,1 млрд долларов.

Таким образом, сокращение составило почти 16 млрд долларов, или около 31%.

При сравнении показателей важно учитывать, что статистика внешнего долга включает несколько категорий. В данном случае речь идет именно о показателе чистого внешнего долга, а не об общем объеме внешнего долга страны.

Международные резервы выросли более чем в два раза

Одновременно значительно увеличились валовые международные резервы Национального банка Казахстана.

За рассматриваемый период их объем вырос примерно с 27 млрд до 66,8 млрд долларов. Таким образом, в долларовом выражении показатель увеличился почти в 2,5 раза.

Международные резервы являются одним из инструментов обеспечения внешней устойчивости страны и выполнения внешних обязательств. В их состав входят активы в иностранной валюте и монетарное золото.

Стоимость монетарного золота выросла в 3,45 раза

Наиболее заметная динамика наблюдается в стоимости монетарного золота в составе международных резервов.

В первом квартале 2019 года его стоимость составляла около 15 млрд долларов. К первому кварталу 2026 года показатель достиг почти 51,8 млрд долларов.

Таким образом, стоимость монетарного золота в долларовом выражении увеличилась примерно в 3,45 раза.

При этом речь идет именно о стоимости золота, а не об увеличении его физического объема в таком же размере. На показатель влияет в том числе изменение мировых цен на драгоценный металл.

Минимальная пенсия выросла почти вдвое

Изменения произошли и в социальной сфере.

В 2019 году минимальный размер пенсии в Казахстане составлял 36 108 тенге. В 2026 году он достиг 69 049 тенге. Таким образом, за рассматриваемый период минимальная пенсия в номинальном выражении выросла примерно на 91%, или почти в 1,9 раза.

При этом, как и в случае с другими показателями в национальной валюте, такое сравнение отражает номинальную динамику и не учитывает влияние инфляции.

В целом статистика показывает заметное изменение ряда ключевых показателей Казахстана с 2019 года. При этом их динамика формировалась под воздействием целого комплекса внутренних и внешних факторов — от инфляции и валютного курса до ситуации на мировых сырьевых и финансовых рынках.