Семь партий, четыре эфира и сотни тысяч онлайн-откликов: как прошли предвыборные дебаты в Казахстане

В Казахстане завершился цикл предвыборных теледебатов перед Первыми в истории страны выборами депутатов нового однопалатного Курултая. За четыре недели представители семи политических партий встретились на площадках Qazaqstan, «Седьмого канала», Jibek Joly и 24KZ. Каждый эфир получил собственную тему, формат и визуальную подачу – от разговора о человеческом капитале и образовании до командной дискуссии и финальной встречи председателей партий. Чем отличались четыре эфира и как менялся формат политической дискуссии – подробнее в обзоре корреспондента BAQ.KZ.

Фактически нынешняя избирательная кампания сформировала отдельный сезон национальных межпартийных дебатов. В отличие от привычной модели одного большого эфира непосредственно перед голосованием, зрителям предложили серию публичных дискуссий, каждая из которых по-своему раскрывала партии, их программы и спикеров.

Выборы депутатов Курултая назначены на 23 августа 2026 года. Соответствующий указ Президент Казахстана подписал 1 июля.

Дебаты проходили практически каждую неделю: 29 июля – на телеканале Qazaqstan, 5 августа – на «Седьмом канале», 12 августа – на Jibek Joly и 19 августа – на 24KZ. Во всех четырех эфирах участвовали представители семи зарегистрированных политических партий.

При этом политическая дискуссия быстро вышла за пределы телевидения. Зрители могли голосовать через QR-коды, задавать вопросы, оставлять комментарии и смотреть трансляции в социальных сетях и на YouTube. Только в трех QR-опросах было зафиксировано 260 115 участий.

Первый эфир: человеческий капитал

Цикл национальных дебатов стартовал 29 июля на телеканале Qazaqstan. Эфир прошел в Алматы на новой медиаплощадке телерадиокорпорации «Қазақстан». Главной темой стало «Будущее Казахстана – человеческий капитал».

В дебатах приняли участие представители всех семи партий: от «Әділет» – Ренат Бектуров, от «Ауыл» – Серик Егизбаев, от «Ақ жол» – Олжас Нуралдинов, от Respublica – Екатерина Смолякова, от Народной партии Казахстана – Сункар Ислам, от Общенациональной социал-демократической партии – Тазабек Самбетбай, от «Байтақ» – Нургуль Кадырбаева.

Участники презентовали положения своих предвыборных программ и обсуждали образование, развитие человеческого капитала, кадровый дефицит, науку и внедрение искусственного интеллекта.

Выбор темы задал тон всему циклу. Кампания началась не с взаимной критики партий, а с разговора о человеке как главном ресурсе развития страны – его знаниях, профессионализме, здоровье, таланте и способности создавать новое.

Организаторы постарались уйти и от привычной визуальной модели политического эфира. Представители партий приезжали на площадку в брендированных автобусах, у здания их встречали сторонники с партийной символикой. Перед началом дискуссии участники подписали Хартию этики теледебатов, а очередность выступлений определили с помощью цифрового рандомайзера.

Сам эфир проходил в новой крупной телевизионной студии. Дополнительное экспертное обсуждение было организовано в SKY Studio, а после дебатов разговор продолжился на площадке программы «Ашық алаң».

Работал и специальный контакт-центр. Вопросы и предложения поступали через WhatsApp, Telegram, YouTube и Instagram. В QR-опросе приняли участие 21 334 человека.

Таким образом, уже первый эфир показал, что политический разговор может быть одновременно содержательным, визуально современным и интерактивным.

«Седьмой канал»: политика как современный телевизионный продукт

5 августа дебаты продолжились в Астане на «Седьмом канале». Главной темой стало развитие системы образования.

В эфире участвовали Мейрамгуль Мадали от Respublica, Дулат Тастекей от «Ақ жол», Максут Насибулов от ОСДП, Рауан Кенжеханулы от «Әділет», Аслан Байзаханов от «Байтақ», Шахмардан Байманов от «Ауыл» и Бейбит Кусаинов от Народной партии Казахстана.

Если Qazaqstan сделал ставку на большую национальную студию и разговор о человеческом капитале, то «Седьмой канал» предложил совершенно другую визуальную модель. Дебаты перенесли в большой зал «Қазмедиа орталығы»: отдельная сцена для участников, вертикальные LED-зоны с партийной символикой, динамический свет, большой экран и цифровая графика приблизили эфир по подаче к масштабным международным политическим шоу.

При этом зрелищность не подменяла содержание. Участники обсуждали цифровизацию образования, доступность высшего обучения, подготовку рабочих кадров, поддержку сельской молодежи, статус педагогов, искусственный интеллект и конкурентоспособность казахстанских вузов.

Такой подход показал важную тенденцию нынешней кампании: серьезный политический разговор больше не обязательно должен выглядеть визуально тяжеловесно. В условиях, когда аудитория ежедневно потребляет контент через YouTube, TikTok, стриминговые сервисы и социальные сети, политические программы также начинают бороться за внимание современными средствами – темпом, режиссурой, графикой и интерактивом.

Программа состояла из четырех этапов. Зрители могли голосовать с помощью QR-кода, задавать вопросы и оставлять комментарии, а в перерывах эксперты разбирали предложения представителей партий.

В QR-голосовании приняли участие 73 628 человек – более чем в три раза больше, чем во время первого эфира.

Логика цикла при этом сохранялась: если на Qazaqstan человеческий капитал рассматривался как стратегическая ценность, то «Седьмой канал» перешел к одному из главных инструментов его развития – образованию.

Первые командные дебаты – и почти половина женщин на сцене

12 августа телеканал Jibek Joly снова изменил формат и провел первые командные теледебаты: каждую из семи партий представляли сразу два человека.

Всего в студии выступили 14 участников. От «Ақ жол» – Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин, от ОСДП – Лариса Ли и Нурайнаш Камалова, от «Әділет» – Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев, от Народной партии Казахстана – Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова, от «Ауыл» – Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков, от «Байтақ» – Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев, от Respublica – Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Командный формат позволил оценивать уже не одного наиболее известного представителя партии, а способность политического объединения выставить сразу нескольких подготовленных спикеров. Участники должны были распределять роли, продолжать аргументацию друг друга, одинаково понимать собственную программу и реагировать на позиции соперников.

Отдельного внимания заслужил и состав участников. Шесть из 14 спикеров были женщинами – почти 43% всей политической сцены. Две женщины представляли ОСДП, также женщины вошли в команды «Әділет», Народной партии Казахстана, «Ауыл» и Respublica.

При этом речь шла не о роли ведущих или приглашенных экспертов. Женщины представляли непосредственно политические партии, спорили о верховенстве закона, безопасности и устройстве государства, задавали вопросы оппонентам и защищали собственные позиции.

Это также стало важной визуальной особенностью эфира: политическая сцена выглядела разнообразнее по полу, возрасту и профессиональному опыту участников. Такой формат на практике демонстрировал более широкое представительство в публичной политике – без необходимости отдельно декларировать его.

Главной темой дебатов стало «Верховенство закона как основа справедливого общества» с акцентом на принцип «Закон и порядок». Спикеры анализировали программы конкурентов, отвечали на вопросы журналистов и зрителей, обозначали слабые стороны оппонентов и представляли собственные предложения.

Дебаты состояли из четырех раундов и продолжались 98 минут. Эфир проходил на казахском и русском языках, модераторами выступили Газиз Абишев и Айдана Усенбай.

Зрители направляли вопросы через QR-код и WhatsApp, трансляция параллельно шла на YouTube, а после завершения основной части дискуссия продолжилась в программе «Ашық студия».

Этот эфир показал самый высокий результат участия в QR-опросе – 165 153 человека. С первого до третьего эфира число участий выросло почти в 7,7 раза.

Финал – с председателями партий

19 августа состоялись заключительные дебаты на телеканале 24KZ. Центральная избирательная комиссия определила эту площадку для финального эфира, который стал кульминацией почти месячного цикла.

В отличие от предыдущих программ, на этот раз в студии встретились председатели всех семи партий: глава «Әділет» Айбек Дадебай, председатель Демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, председатель Народной партии Казахстана Нурсултан Шоканов, председатель «Ауыл» Кайрат Айтуганов, председатель ОСДП Асхат Рахимжанов, председатель Respublica Айдарбек Ходжаназаров и председатель «Байтақ» Азаматхан Амиртаев.

Главной темой стало «От роста экономики к благополучию граждан». Лидеры партий говорили об экономической политике, социальной сфере, качестве жизни и дальнейшем развитии страны.

Масштаб эфира подчеркивала и его организация. Еще до начала основной дискуссии журналисты выходили в прямой эфир из штабов всех семи политических партий, а Агентство «Хабар» организовало телемосты с казахстанцами, находящимися за рубежом.

Зрители могли напрямую направлять вопросы партийным лидерам. По данным Агентства «Хабар», в контакт-центр поступило около 59 тысяч обращений.

Трансляция одновременно шла на 24KZ и цифровых площадках телеканала – YouTube, Telegram, TikTok, Facebook и Instagram.

Финальный эфир тем самым подвел черту под всем циклом: после выступлений отдельных представителей и команд партий избиратели получили возможность увидеть в прямой дискуссии уже непосредственно руководителей политических объединений.

Дебаты вышли за пределы телеэфира

Еще одной особенностью кампании стало то, что политическая дискуссия окончательно перестала помещаться только внутри телевидения.

Помимо четырех основных эфиров, на YouTube прошли отдельные прямые дебаты один на один. Такой формат давал участникам больше времени для непосредственной полемики: возможность сразу оспорить аргумент соперника, вернуться к конкретной цифре или потребовать объяснить механизм предлагаемого решения.

Фрагменты выступлений активно распространялись в социальных сетях и продолжали обсуждаться после завершения трансляций.

Важным инструментом обратной связи стали QR-коды. На Qazaqstan в онлайн-опросе приняли участие 21 334 человека, на «Седьмом канале» – 73 628, на Jibek Joly – 165 153. Всего в трех опросах было зафиксировано 260 115 участий.

Во время финального эфира на 24KZ в контакт-центр поступило еще около 59 тысяч вопросов от граждан.

Новые стандарты политической дискуссии

Избирательная кампания 2026 года показала, что дебаты могут быть не формальным дополнением к выборам, а самостоятельной частью политического процесса. В этот раз они стали главным барометром практической реализации идеологии Новой Конституции. Одобренные гражданами конституционные изменения перешли из плоскости правовых деклараций в плоскость живой политической практики, наглядно демонстрируя формулу Главы государства «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство».

Четыре недели подряд крупнейшие телеканалы предлагали разные модели дискуссии: большую национальную студию, масштабную сценическую постановку, командное противостояние и финальную встречу руководителей партий. К этому добавились онлайн-поединки, социальные сети, QR-опросы и прямые вопросы зрителей.

При этом содержание эфиров последовательно двигалось от человека и образования к верховенству закона, экономике и благополучию граждан.

Такое обновление формата соответствует общему курсу на коренную политическую модернизацию страны и формирование первого в истории страны Курултая как общенациональной диалоговой площадки. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно связывал дальнейшее развитие Казахстана с укреплением государственных институтов, открытостью, ответственностью и повышением качества политической культуры. Дебаты 2026 года доказали, что политический монополизм окончательно ушел в прошлое, уступив место идеологии Справедливого Казахстана, основанной на честной конкуренции и плюрализме.

Новая Конституция перезагрузила правила игры. Политические партии получили не просто трибуну, а институциональную возможность публично конкурировать идеями, доказывая свою состоятельность в условиях обновленной партийной системы. Телеканалы превратились в независимых модераторов общенационального диалога, ищущих новые способы разговора с аудиторией. Избиратели вернули себе статус главных субъектов политики, сравнивая программы и спикеров не в одном обязательном эфире, а на протяжении нескольких недель. Политика при этом стала современнее и по форме - интерактив, цифровые платформы, новая телевизионная режиссура и различные модели прямой дискуссии сделали дебаты полноценным медиасобытием, не убирая из центра внимания их глубинное идеологическое содержание. Это прямой результат укоренения новой политической культуры, где открытый диалог между властью и обществом является базовым стандартом, а не исключением.