Сенат рассмотрит соглашения по «зелёной» энергии и безопасности
На заседании 9 апреля депутаты обсудят соглашения в сфере «зелёной» энергетики и радиационной безопасности.
Сенат Парламента Республики Казахстан рассмотрит пакет международных соглашений на заседании, запланированном на 9 апреля, передает BAQ.KZ.
Повестку предстоящего заседания утвердили на Бюро под председательством Маулен Ашимбаев.
В частности, сенаторы рассмотрят закон о ратификации соглашения о стратегическом партнёрстве между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном в сфере «зелёной» энергетики.
Документ предусматривает развитие сотрудничества в производстве и передаче экологически чистой энергии, включая водород и аммиак, а также создание единых технических и административных правил для её передачи между странами.
Также в повестке - закон о ратификации соглашения государств СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки.
Как отмечается, документ направлен на повышение уровня ядерной и радиационной безопасности за счёт обмена, анализа и прогнозирования соответствующих данных.
Кроме того, на заседании Бюро депутаты обсудили план работы Сената с учётом задач, обозначенных в ежегодном Послании Главы государства.
«Депутаты определили повестку заседания Палаты и распределили между комитетами законы, ранее принятые Мажилисом», - сообщили в пресс-службе.
- Почти 900 нарушений ПДД выявили за сутки в Алматинской области
- Три американских самолета сбиты новой системой ПВО Ирана
- В Шымкенте внедряют пилотный проект по раздельному сбору отходов
- Рынки Актобе не обеспечены холодильными витринами и водопроводом: аким проверил состояние
- Двое полицейских пострадали во время конфликта в Атырауской области