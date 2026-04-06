Сенат рассмотрит соглашения по «зелёной» энергии и безопасности

На заседании 9 апреля депутаты обсудят соглашения в сфере «зелёной» энергетики и радиационной безопасности.

Фото: senate.parlam.kz

Сенат Парламента Республики Казахстан рассмотрит пакет международных соглашений на заседании, запланированном на 9 апреля, передает BAQ.KZ.

Повестку предстоящего заседания утвердили на Бюро под председательством Маулен Ашимбаев.

В частности, сенаторы рассмотрят закон о ратификации соглашения о стратегическом партнёрстве между Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном в сфере «зелёной» энергетики.

Документ предусматривает развитие сотрудничества в производстве и передаче экологически чистой энергии, включая водород и аммиак, а также создание единых технических и административных правил для её передачи между странами.

Также в повестке - закон о ратификации соглашения государств СНГ по обмену данными мониторинга радиационной обстановки.

Как отмечается, документ направлен на повышение уровня ядерной и радиационной безопасности за счёт обмена, анализа и прогнозирования соответствующих данных.

Кроме того, на заседании Бюро депутаты обсудили план работы Сената с учётом задач, обозначенных в ежегодном Послании Главы государства.

«Депутаты определили повестку заседания Палаты и распределили между комитетами законы, ранее принятые Мажилисом», - сообщили в пресс-службе.

