Казахстан и Таджикистан расширяют сотрудничество: Сенат ратифицировал договор
Депутаты Сената РК ратифицировали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает BAQ.KZ.
Договор был подписан Главами двух государств 22 августа 2024 года в Душанбе в рамках государственного визита Президента РК в Таджикистан. Цель соглашения - придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества.
Договор предусматривает расширение казахстанско-таджикского сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в области межрегиональной интеграции.
Особое значение в договоре придаётся торгово-экономическому сотрудничеству, ориентированному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности.
Отдельное внимание уделено развитию взаимодействия в сфере рационального и взаимовыгодного использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников Центральной Азии с учётом интересов всех стран региона.
Также стороны рассматривают Консультативные встречи глав государств Центральной Азии как приоритетный механизм для обсуждения и решения вопросов общерегионального характера.
