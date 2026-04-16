Депутаты Сената РК ратифицировали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, передает BAQ.KZ.

Договор был подписан Главами двух государств 22 августа 2024 года в Душанбе в рамках государственного визита Президента РК в Таджикистан. Цель соглашения - придание дополнительного импульса комплексному развитию казахстанско-таджикского сотрудничества.

Договор предусматривает расширение казахстанско-таджикского сотрудничества в политической, военной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, транспортно-транзитной, продовольственной, промышленной, водно-энергетической, экологической, цифровой, образовательной, культурно-гуманитарной сферах, а также в области межрегиональной интеграции.

Особое значение в договоре придаётся торгово-экономическому сотрудничеству, ориентированному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности.

Отдельное внимание уделено развитию взаимодействия в сфере рационального и взаимовыгодного использования и охраны водных ресурсов межгосударственных источников Центральной Азии с учётом интересов всех стран региона.

Также стороны рассматривают Консультативные встречи глав государств Центральной Азии как приоритетный механизм для обсуждения и решения вопросов общерегионального характера.