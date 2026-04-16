Депутаты Сената РК одобрили Закон «О ратификации Соглашения о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Соединённым Королевством Великобритании и Северной Ирландии», передает BAQ.KZ.

Документ направлен на укрепление двустороннего взаимодействия и вывод казахстанско-британских отношений на качественно новый уровень. Соглашение охватывает широкий спектр направлений - от политики и экономики до правовой, гуманитарной и экологической сфер.

В экономической части соглашение создаёт дополнительные возможности для привлечения инвестиций, развития торговли и реализации совместных проектов. Приоритетными направлениями определены энергетика и возобновляемые источники энергии, горнодобывающая отрасль, цифровизация, финансовые услуги, сельское хозяйство и устойчивое водопользование.

Особое внимание уделено правовому сотрудничеству. Документ предусматривает развитие взаимодействия между судебными и правоохранительными органами двух стран, обмен опытом в сфере верховенства права, а также укрепление координации по вопросам взаимной правовой помощи.

В культурно-гуманитарной сфере соглашение предполагает расширение образовательного сотрудничества, включая открытие филиалов британских вузов, обмен студентами и преподавателями, а также проведение совместных культурных мероприятий.

Отдельный акцент сделан на взаимодействии в области экологии и «зелёной» экономики. Ожидается, что сотрудничество с Великобританией, обладающей значительным опытом в сфере климатических технологий, будет способствовать достижению Казахстаном углеродной нейтральности к 2060 году.