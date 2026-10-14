Сговор на ремонте дорог обошелся подрядчику почти в 500 млн теңге

Две компании, которые участвовали в госзакупках по ремонту дорог, договорились между собой и поделили конкурс. Антимонопольщики доказали картельный сговор. Одна из компаний заплатит штраф больше 92 млн теңге и вернет государству больше 403 млн теңге незаконного дохода, в сумме почти полмиллиарда.

Расследование провели департаменты Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области и Астане. Речь о конкурсе АО «НК «ҚазАвтоЖол» на ремонт автомобильных дорог.

Проверяющие установили, что участники конкурса ТОО «Бірлік Жол Строй» и ТОО «NNC Group» заключили картельное соглашение. Картелем называют сговор компаний, которые должны соревноваться за контракт, но на деле заранее договариваются о результате.

Больше всего пришлось заплатить ТОО «NNC Group». Компанию оштрафовали больше чем на 92 млн теңге, а в доход государства взыскали свыше 403 млн теңге монопольного дохода. Подрядчик попытался обжаловать решение, но апелляционную жалобу отклонили.

ТОО «Бірлік Жол Строй» оштрафовали на 3% от дохода, а монопольный доход у компании конфисковали. Этот штраф компания уже заплатила полностью.