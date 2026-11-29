Шайдоров и Самоделкина не пробились в финал Гран-при по фигурному катанию
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Определился состав участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27. В списке финалистов не оказалось представителей Казахстана Михаила Шайдорова и Софьи Самоделкиной. Решающие соревнования пройдут с 10 по 12 декабря в китайском Чунцине.
В мужском и женском одиночном катании выступят по шесть спортсменов. За медали у мужчин поборются американец Илья Малинин, японец Као Миура, французы Кевин Эймоз и Адам Сяо Хим Фа, эстонец Михаил Селевко и итальянец Даниэль Грассль. В женском турнире заявлены японки Мао Шимада, Ами Накаи и Моне Чиба, россиянка Александра Трусова, эстонка Нина Петрыкина и представительница Грузии Анастасия Губанова.
По итогам шести этапов Гран-при Шайдоров занял 22-е место, а Самоделкина расположилась на 14-й позиции. Этого оказалось недостаточно для выхода в финал.
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