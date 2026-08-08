Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе в Иране

Шесть человек погибли и еще пятеро получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Иране.

По информации местных СМИ, авария произошла на автодороге, соединяющей город Салмас с Урмией — административным центром провинции Западный Азербайджан.

По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль и легкий коммерческий транспорт. В результате ДТП шесть человек погибли, еще пятеро получили различные травмы.

Пострадавших доставили в ближайшее медицинское учреждение.