Школа будущего: в Астане открыли первый класс энергосбережения
Вместо обычного урока — энергия будущего.
В столичной средней школе №101 состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню энергосбережения, проведённое в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Школа №101 стала одним из первых учебных заведений столицы, получивших серебряный знак сертификата энергоэффективности и экологичности OMIR — признание высокого уровня внедрения принципов устойчивого развития и рационального использования ресурсов.
В этот день в школе открылся специализированный класс энергосбережения, где учащиеся смогут не только изучать современные технологии экономии энергии, но и на практике узнавать, как беречь ресурсы и заботиться об окружающей среде.
На мероприятии присутствовали депутаты Мажилиса Парламента, представители АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения", Казахстанского совета по экологическому строительству и другие почётные гости. Они отметили, что такие инициативы становятся важным шагом в формировании у школьников экологически ответственного мышления.
В рамках праздника также состоялась церемония награждения победителей конкурса рисунков на тему энергосбережения среди учеников района Нура. Работы юных участников отличались оригинальностью и глубоким пониманием важности рационального потребления энергии и защиты окружающей среды.
"Это достижение подчеркивает стремление школы быть примером устойчивого развития, рационального потребления и экологического воспитания. Подобные инициативы формируют у подрастающего поколения экологически ответственное мышление и прививают навыки бережного отношения к природе. Мы верим, что энергосбережение и экологическая культура должны стать неотъемлемой частью нашей жизни, а каждый ученик — осознанным гражданином, способным менять мир к лучшему", — отметили организаторы мероприятия.
