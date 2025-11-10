В столичной средней школе №101 состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню энергосбережения, проведённое в рамках общереспубликанской акции "Таза Қазақстан", передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Школа №101 стала одним из первых учебных заведений столицы, получивших серебряный знак сертификата энергоэффективности и экологичности OMIR — признание высокого уровня внедрения принципов устойчивого развития и рационального использования ресурсов.

В этот день в школе открылся специализированный класс энергосбережения, где учащиеся смогут не только изучать современные технологии экономии энергии, но и на практике узнавать, как беречь ресурсы и заботиться об окружающей среде.

На мероприятии присутствовали депутаты Мажилиса Парламента, представители АО "Институт развития электроэнергетики и энергосбережения", Казахстанского совета по экологическому строительству и другие почётные гости. Они отметили, что такие инициативы становятся важным шагом в формировании у школьников экологически ответственного мышления.

В рамках праздника также состоялась церемония награждения победителей конкурса рисунков на тему энергосбережения среди учеников района Нура. Работы юных участников отличались оригинальностью и глубоким пониманием важности рационального потребления энергии и защиты окружающей среды.