Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице, Алматы и во всех регионах Казахстана на 28 марта, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью и утром туман. В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, юге, востоке туман. В Петропавловске туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке туман.

В Павлодарской области на западе, севере, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. Ветер восточный, северо-восточный на юге, востоке порывы 15–20 м/с.

В области Улытау ветер восточный, северо-восточный на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. Днем на севере временами 23 м/с. В Жезказгане ветер восточный, северо-восточный днем порывы 15–18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, юге туман. В Усть-Каменогорске туман.

В области Абай на севере, юге, в центре туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе порывы 15–20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

В Алматинской области и Алматы в связи с оттепелью и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области на юге, в горных районах туман. На северо-востоке пыльная буря. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с, временами 25 м/с. В Таразе ночью и утром туман. Ветер северо-восточный днем порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке, в центре пыльная буря. Ветер восточный на севере, востоке, в центре порывы 15–20 м/с. В Кызылорде временами пыльная буря. Ветер восточный 15–20 м/с.

В Актюбинской области ветер восточный на севере, юге, в центре порывы 15–20 м/с. В Актобе ветер восточный порывы 15 м/с.

В Атырауской области на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный на востоке порывы 15–20 м/с. В Атырау утром и днем дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке туман. Ветер северо-восточный днем на западе, юге порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, юге, северо-востоке временами сильный дождь. Гроза. На западе туман. В центре пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на южный на западе, юге, в центре порывы 15–20, временами 23 м/с. В Актау ночью и утром временами сильный дождь, туман. Гроза. Ветер северо-восточный с переходом на южный днем порывы 15–18 м/с.