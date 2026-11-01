Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 1 ноября

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 1 ноября в 12 регионах Казахстана.

Как передает «Казгидромет», в Алматинской области 1 ноября ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы также ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью прогнозируются заморозки 1-3 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетісу ночью и утром на востоке и в горных районах ожидается туман. Ночью по области прогнозируются заморозки 3-8 градусов. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, западе и в центре - высокая. В Талдыкоргане ночью ожидаются заморозки 6-8 градусов, а также высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман. Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с. На севере, юге и востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области, в том числе в областном центре, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и юге ожидается туман. В Петропавловске он также прогнозируется в ночные и утренние часы.

В Западно-Казахстанской области высокая пожарная опасность сохранится на северо-западе, западе, юге и востоке.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и в горных районах ожидаются небольшой снег, туман и гололед.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах прогнозируется туман. Северо-восточный ветер в горных районах усилится до 15-20 м/с. На севере, западе, в центре и предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность. Такая же ситуация ожидается в Шымкенте и Туркестане.

В Костанайской области ночью и утром на востоке и юге ожидается туман. На юге региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Ұлытау на западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Она также ожидается в Жезказгане.

В Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, в центральной части региона - чрезвычайная. В Актау прогнозируется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на севере ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере - высокая. В Кызылорде также прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.