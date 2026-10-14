Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 15 октября

Штормовое предупреждение объявили на 15 октября в Астане и во всех регионах Казахстана. Ожидаются туман, гололед, осадки, местами сильные, и заморозки. В нескольких регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром туман. В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и юге туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге и в центре туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке гололед. Ночью и утром на востоке туман. На севере, востоке и юге порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью порывы северо-восточного ветра достигнут 15 м/с.

В области Улытау утром и днем на севере, востоке и юге порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются осадки, временами сильные, в виде дождя и снега. На востоке и в горных районах туман и гололед. На западе, востоке и юге порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с, местами 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

В области Абай ночью на западе, востоке и юге гололед. На востоке, юге и в центре порывы северо-западного ветра достигнут 15–20 м/с, местами 25 м/с.

В Алматинской области на севере, юге, востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Ночью на поверхности почвы на севере и западе заморозки 1–3 градуса. В Конаеве днем порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

В области Жетысу на востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с, в районе Алакольских озер 23–28 м/с, временами 30 м/с и более. В горных районах туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман. Утром и днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах туман. На севере, западе и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. В Туркестане порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем на востоке и в центре порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем порывы северо-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Днем на западе, севере и в центре порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на севере и в центре пыльная буря. На западе, севере и в центре порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем порывы юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с.

В Атырауской области днем на севере, западе и юге пыльная буря. На севере, западе и юге порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем пыльная буря, порывы юго-восточного ветра достигнут 15–18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на юге порывы юго-восточного ветра достигнут 15–20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность.