Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 мая

Синоптики на 22 мая объявили штормовое предупреждение столице, Алматы и во всех регионах Казахстана. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, туман, на севере и востоке заморозки, усиление ветра.

Как передает «Казгидромет», в Астане ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере туман. Ночью на западе, севере, востоке заморозки 3 градуса. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северо-западный ночью на юге области порывы 15–20 м/с. Ночью на севере, востоке заморозки 2 градуса.

В Павлодарской области ночью на севере туман. Ночью на западе, севере заморозки 3 градуса.

В Карагандинской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северо-восточный на западе, севере, юге области порывы 15–20 м/с, ночью на юге временами 23 м/с. Ночью на севере заморозки 1 градус. В Караганде ветер северо-восточный порывы 15 м/с.

В области Улытау ночью на севере, востоке небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с, на юге временами 23 м/с. В Жезказгане ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15–20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на востоке заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске днем понижение температуры воздуха до 13–15 градусов тепла, ветер северо-западный днем порывы 15–18 м/с.

В области Абай ночью на севере, востоке осадки (дождь, снег). Ветер северный на севере, востоке, юге области 15–20 м/с, порывы 23 м/с. Ночью на севере заморозки 2 градуса. В Семее днем понижение температуры воздуха до 13–15 градусов тепла.

В Алматинской области ожидаются дождь, грозы, в южных и горных районах временами сильный дождь, град и шквал. На востоке ночью порывы ветра могут достигать 23-28 м/с. На западе сохраняется чрезвычайная, на севере и в центре высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау сильный дождь, гроза, днем град и шквал. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Алматы прогнозируются дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, порывы ветра до 15-18 м/с. В Конаеве ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на юге, западе, севере, востоке, в центре, горных районах дождь, гроза. Днем в горных районах сильный дождь, град. Ветер северо-восточный на юге, востоке области порывы 15–20 м/с, временами 23–28 м/с. В Талдыкоргане утром и днем временами дождь, гроза.

В Жамбылской области ночью на западе, юге, в горных районах дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал. Днем дождь, гроза, на западе, юге, в горных районах сильный дождь, град, шквал. В горных районах туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15–20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами дождь, гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области в связи с прогнозируемыми дождями (временами сильными) в горных и предгорных районах ожидается добегание воды с верховьев и подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

В Кызылординской области ночью и утром на востоке дождь, гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-восточный 15–20 м/с. В Кызылорде пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области на юге, востоке, в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный на юге, востоке, в центре области 15–20 м/с, временами 23 м/с.

В Атырауской области на востоке, юге пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, юге области порывы 15–20 м/с. В Атырау днем пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный порывы 15–18 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге, в центре дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем на северо-востоке, в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на северо-востоке, юге, в центре области порывы 15–20 м/с. В Актау ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге, в центре пыльная буря. Ветер восточный днем на западе, юге, в центре области порывы 15–20 м/с.