Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября

Штормовое предупреждение на 22 сентября объявили в столице и 15 регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туман, дожди и грозы, местами усиление ветра, а в ряде областей сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В южной половине области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На востоке сохраняется, на юге ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере, востоке и в центре ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром также ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днем на юге и востоке северный, северо-восточный ветер усилится. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидается туман. Днем на западе и юге усилится северо-западный, северный ветер. На западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем на западе и юго-западе ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. Днем на востоке и в центре усилится северный, северо-восточный ветер. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе и юге чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юго-востоке и в горных районах ожидается усиление северного, северо-восточного ветра. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге и востоке высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность, в Конаеве чрезвычайная пожарная опасность. В горных районах Иле Алатау ночью ожидается усиление северного, северо-восточного ветра.

В области Жетысу в горных районах ожидаются дождь, днем гроза. Днем в районе Алакольских озер усилится северо-западный ветер. 22–24 сентября по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается усиление северо-восточного ветра. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидается усиление северо-восточного ветра. 22–23 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем на севере и юге небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь и гроза, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на западе, юге, северо-востоке и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.