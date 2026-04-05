Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 6 апреля. По республике ожидаются дожди с грозами, град, туман, усиление ветра, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью туман. В Акмолинской области на западе, севере, юге туман. В Кокшетау ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, юге, западе туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Костанайской области днем на западе, севере дождь, гроза. На западе, востоке, юге туман. Ветер юго-восточный, днем на западе порывы 15–20 м/с. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на севере, востоке туман.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. На юге высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на востоке туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на востоке, юге порывы 15–20 м/с.

В области Абай на севере, юге, в центре дождь, гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на востоке, в центре порывы 15–20 м/с. На юге высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на севере, юге, днем в горных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юге, востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с.

В Алматы днем гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15 м/с. В Конаеве ночью гроза. В горных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, временами порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу на востоке, в центре, горных районах гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На севере, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью на востоке, в горных районах, днем в горных районах дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный утром и днем на северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. В центре, на северо-западе, востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных районах гроза, град, шквал. В предгорных районах туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, севере, в центре и в предгорных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Шымкенте днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью на юге гроза, шквал, днем гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный утром и днем в центре, на юге порывы 15–20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем гроза, шквал.

В Актюбинской области днем на западе, севере, в центре гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. В Актобе днем гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15–18 м/с.

В Атырауской области днем на севере, востоке дождь, гроза. Днем на западе, юге, востоке пыльная буря. Ветер северо-западный, днем на западе, юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Атырау днем пыльная буря. Ветер северо-западный, днем порывы 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе, севере сильный дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, в центре порывы 15–20 м/с. В Уральске гроза. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге, в центре временами сильный дождь, гроза, град, шквал. На севере, юге туман. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с. В Актау временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный порывы 15–20 м/с.