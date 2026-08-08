Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на 8 августа

Штормовые предупреждения на 8 августа действуют во всех областях Казахстана. Ночью и утром местами ожидается туман, днем в отдельных регионах пройдут дожди и грозы, возможен град. На юге и западе прогнозируют сильную жару, местами до 42 градусов.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре — высокая.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на юге ожидается туман. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На западе, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и юго-востоке — чрезвычайная.

В Павлодарской области ночью на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и севере — высокая.

В области Улытау ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем сильная жара 35-37 градусов. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на юге и востоке — чрезвычайная, в центре ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем сильная жара 35 градусов, ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере и востоке туман. На юго-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на севере и в центре туман. Днем на юге сильная жара 35 градусов. На юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Семее ночью ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Алматинской области днем в горных районах ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра. Днем сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве днем сильная жара 35 градусов.

В горах Иле-Алатау, в горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов Алматы, днем ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град и усиление ветра.

В области Жетысу днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем сильная жара 35-36 градусов. На юге и западе сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке и в центре — чрезвычайная. В Талдыкоргане днем сильная жара 35-36 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Днем сильная жара 38 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке и юге — высокая. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области днем в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Днем сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем сильная жара 40-41 градус, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре, на юге и севере ожидается пыльная буря. Днем сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара 40 градусов, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области днем сильная жара 35-38 градусов, на западе и юге — очень сильная, 40-41 градус. На севере сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, юго-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актобе днем сильная жара 36-38 градусов, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днем сильная жара 35-39 градусов, на юге — очень сильная, 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем сильная жара 38-42 градуса. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке и в центре — чрезвычайная. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, востоке и в центре — чрезвычайная.