Сильные сели сошли по рекам в Азербайджане из-за проливных дождей
Сотрудники Госслужбы продолжают мониторить ситуацию.
В результате интенсивных дождей в Губинском и Гусарском районах в Азербайджане по некоторым рекам сошли сели, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.
Как сообщили в Государственной службе надзора за использованием и охраной вод при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга, уровень воды в реке Вяльвялячай поднялся на 97 см, в Гусарчае - на 73 см, в Гудиалчае - на 22 см, а в Гарачае - на 13 см.
Сели были зафиксированы на реках Гуручай, Агчай, Гудиалчай, Вяльвялячай и Кариватс в Губинском районе, на реках Гусарчай, Хилчай, Ясабчай, Муджугчай, Лячятчай, Судурчай и Гюндюзгалачай в Гусарском районе, на реках Аточай и Гильгильчай в Сиязанском районе, на реке Дявячичай в Шабране, а также на реках Агчай, Джагаджугчай и Гарачай в Хачмазском районе.
"В настоящее время сели продолжается, ситуация находится под полным контролем. Сотрудники Госслужбы продолжают мониторить ситуацию, принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасности населения", - говорится в сообщении.
